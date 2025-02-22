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        Haberler Gündem HT Trend Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e: Tulum peyniri yemeden Erzincan'a girmek yok

        Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e: Tulum peyniri yemeden Erzincan'a girmek yok

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'a gelen CHP lideri Özgür Özel'e uçaktan iner inmez tulum peyniri ikram etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:07
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'a gitti. Havalimanında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'i karşılarken, tulum peyniri ikram etti. Sarıgül, "Sayın Genel Başkanım Can Erzincan’a hoş geldiniz. Tulum Peyniri yemeden Can Erzincan’a girilmez" dedi.

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