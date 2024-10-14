Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü

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AK Parti, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sundu.

Buna göre limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Henüz yasalaşmayan bu düzenlemeye şarkıcı Mustafa Sandal tepki gösterdi. Sandal; "Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..." notunu düştü.

Mustafa Sandal, kredi kartı limitinin görselini de yayımladı.