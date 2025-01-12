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        Haberler Magazin Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup krizi atlattı - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup krizi atlattı

        Evliliklerinde karabulutların dolaştığı ve ayrılacağı iddia edilen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, krizi atlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:53
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          2022'de İtalya'da nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un ayrıldığı ileri sürülmüştü.

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          Melis Sütşurup'un, Mustafa Sandal ile fotoğraflarını sosyal medyada kaldırması ve 'Sandal' soyadını da silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

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          Ancak Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, evliliklerindeki krizi atlattı.

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          Soyadını yeniden 'Sandal' olarak güncelleyen Melis Sütşurup, eşi Mustafa Sandal'ın doğum gününde eşi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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          Melis Sütşurup ve Sandal, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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