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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor!

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çifti, düğün tarihini netleştirdi. Sosyetik güzel, davetiyeyi paylaşarak, müjdeli haberi duyurdu

18.02.2022 - 07:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2020'de ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

  • HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Sosyetik güzel, Instagram hesabından davetiyeyi paylaşarak, müjdeli haberi duyurdu. Çiftin, 10-12 Haziran arasında 2 gün sürecek bir düğün töreni planladığı görüldü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar..." mesajı yağdı.

  • Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.

  • "TARİHİ NETLEŞTİRMEDİK" DEMİŞTİ

    Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok." açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

  • "KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

    Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

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