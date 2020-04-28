Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını çocuklarıyla birlikte geçiren Mustafa Sandal, bu süreçte neler yaptığını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

50 yaşındaki şarkıcı, egzersizlerine de ağırlık vererek kas kütlesini arttırmaya başladı. Sandal, havuzdan çıktıktan sonra çekildiği kareye, "Bu öncesi (Kısmetse Haziran 15'e sonrasını koyacağım)" ifadelerini kullandı.

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