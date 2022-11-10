Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84 yıl önce 10 Kasım sabahı saat 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda gözlerini dünyaya yummasının ardından her ölüm yıl dönümünde tüm ülkede anılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Atatürk’ün en sevdiği sanatçılar arasında Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla gibi usta isimler bulunuyor.