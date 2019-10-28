Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, bu sene 96. yılı kutlanılan Cumhuriyet'in ilanı için merak ediliyor. Bir gün öncesinde "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" diyen Mustafa Kemal'in Cumhuriyet için söylediği sözler haberimizde

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ

* “Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.”