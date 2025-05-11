Mustafa Erhan Hekimoğlu: Immobile bizimle çok ilgileniyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"IMMOBILE BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Tecrübeli takım arkadaşı Ciro Immobile ile ilgili konuşan Hekimoğlu, "Immobile bizimle çok ilgileniyor. Antrenmanlardan sonra da ekstraya kalıyoruz. Bize çok şey katıyor." dedi.

"İLERİ HATTIN HER TARAFINDA OYNAMAYA HAZIRIM"

Hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan genç futbolcu, "Hocamız bize çok güveniyor. Ona teşekkür ediyoruz. İleri hattın her tarafında oynamaya hazırım ve rahatım. Hocamız hızımdan faydalanmaya çalışıyor. Takıma ne katmaya çalışıyorsam benim için kardır diyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.