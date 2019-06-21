Futbolu bıraktıktan sonra ekranlarda yorumculuk yapan Mustafa Doğan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Açık alanda bulunan bir restoranda yakın dostları ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Mustafa Doğan, burada hem yemek yedi, hem de dostları ile sohbet etti.