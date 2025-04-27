Mustafa Denizli: Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Eyüpspor - Galatasaray mücadelesini yorumladı.

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İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

İki tane lider bugün yaklaşık aynı saatlerde oynadı. Premier Lig'de ve bizim ligimizde. İkisi de aynı skorla kazandılar. İki takımın yapısına baktığımız zaman Eyüpspor'un zorlayabileceğini düşünenler olmuştur. Çünkü Eyüpspor, bu sezon iyi işler yaptı. Fakat bu maçta etkili bir atak yapamadılar.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: İki tane lider bugün yaklaşık aynı saatlerde oynadı. Premier Lig'de ve bizim ligimizde. İkisi de aynı skorla kazandılar. pic.twitter.com/yKLKZrcMjO — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2025

Fenerbahçe, şampiyonluk umudunun yeşermesi için Galatasaray'ın puan farkını bekliyor. Fakat bu maç dahil kalan 6 maç içinde Galatasaray'ın puan kaybetmesi zor olan maçlardan bir tanesiydi. Galatasaray; Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'de puan kaybedebilir. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark Galatasaray'ın saha içinde ve saha dışında yaşadığı elektriğin herkese geçmesi. Fenerbahçe için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark Galatasaray'ın saha içinde ve saha dışında yaşadığı elektriğin herkese geçmesi. Fenerbahçe için aynı şeyi söylemek mümkün değil. pic.twitter.com/4L9TyucRTZ — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2025

Galatasaray'ın bu görüntüsü şu anki tablonun tesadüf olmadığını gösteriyor. Bütün bunlara rağmen bu yarış hala devam ediyor ama saha içindeki görüntüye baktığımız zaman "Fenerbahçe 5 maçını rahat kazanır." ve "Galatasaray da 2 tane mağlubiyet alır." diyemiyoruz. Örnek olarak; Kasımpaşa'nın Galatasaray'ın 4 puanını alacağını kim tahmin edebilirdi?

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Bu yarış hala devam ediyor ama saha içindeki görüntüye baktığımız zaman "Fenerbahçe 5 maçını rahat kazanır." ve "Galatasaray da 2 tane mağlubiyet alır." diyemiyoruz. pic.twitter.com/k34em6AZvH — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2025