Akçıl ile romantik bir pozunu paylaşan Kıratlı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Bu yüzden çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim... İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben... Hep seninleyiz.