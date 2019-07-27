27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Birlikte boğaza karşı yemek yiyen ekibin keyifleri yerindeydi. Yaklaşık 4 saat kaldıkları mekandan çıkan çiftler basın mensuplarına poz verdi.
TRAP ARANJE
Güzel şarkıcı Ebru Yaşar’ın Eylül’de çıkacak albümünde bir şarkısının aranjesini Mustafa Ceceli’nin yaptığını söyleyen Ebru Yaşar, “Dostum çok güzel bir şarkımı aranje etti. Eylül’de çıkacak” dedi. Ebru Yaşar’ın şarkısına rap aranjesi yaptığı söylenen Mustafa Ceceli, “Ebru Yaşar’ın yeni projesinde aranjmanlarda farklı şeyler deniyoruz. Ama onun güzel sesi yorumu yeter. Biz ne yapsak altına gitar bile çalsak yeter aslında” derken Ebru Yaşar, “O kadar cesaretli ki bana trap yaptı. Altyapıları trap yaptı” dedi.
POPÇULAR ALBÜM YAPMALI
Son günlerde rap müziğin revaçta olmasıyla muhabirlerin, “Pop müzik Megastar Tarkan’ın bir albüm yapmasını bekliyor mu?” sorusuna Mustafa Ceceli, “Tarkan her ay albüm yapsın dinleyelim. Bütün iki bildiğimiz pop sanatçıların bence şu sıralar birer albüm yapması gerekiyor” dedikten sonra araçlarına yürüyen çiftten Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’e çiçek satan çocuktan gül aldı.
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