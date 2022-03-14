Düete kar engeli!

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün ilk Bostancı Gösteri Merkezi konserinde sahne performansı sergiledi. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen konser alanını dolduran Uzunlar, müzikseverlerden tam not aldı.
Ekin Uzunlar, soğuk havaya rağmen konserine gelen sevenlerine teşekkür ederken, şarkıları ve performansıyla sahnede adeta kuzey rüzgarı estirdi. Uzunlar'ı ilk Bostancı Gösteri Merkezi sınavında sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.
DÜETE KAR ENGELİ
Konuk sanatçılar arasında Deniz Toprak da yer aldı. Düet şarkılarını seslendiren ikili, müzikseverlerden alkış aldı. Konser programında Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar düeti de olacaktı ancak ünlü şarkıcı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı için yetişemedi.
"MÜZİKAL YOLCULUĞUNDA YIKILMAZSIN"
Konser sırasında Ekin Uzunlar ile görüntülü telefon konuşması gerçekleştiren Ceceli, Ekin Uzunlar ile telefonda düet yaptı. Ekin Uzunlar Ceceli'ye yolda kaldığı için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şarkıcı ise, "Yolda kaldım, gelemedim konsere. Çok üzgünüm, aranızda olmayı çok isterdim. Ekin, sen çok başarılı bir müzisyensin. Bu müzikal yolculuğunda yıkılmazsın. Başarıların daim olsun..." ifadelerini kullandı.
Sahne performansında Karadeniz müziğinden rock müziğe geniş bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkan Uzunlar'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Formayı öperek başına koyan Ekin Uzunlar, Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olacağına inandığını ve kendisinin de Trabzonspor taraftarına bir şampiyonluk marşı yazacağı müjdesini verdi.
"HEPİMİZ SABAHA KADAR BURADAYIZ!"
Müzikseverlere bir de konuşma yapan Ekin Uzunlar, "Size bir iyi ve kötü haberlerim var. Konseri uzatacağım; bu iyi haber. Kötü olan ise; koltuklarınız yatak oluyor. Kar yağışından dolayı bu gece hepimiz sabaha kadar buradayız!" şeklinde espri yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!