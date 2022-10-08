Mustafa bebek 2 aylıktı! Katil anne konuştu!

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.

Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu´nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi.