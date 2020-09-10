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SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un oyuncusu Mustafa Avkıran, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir restoranda dostları ile birlikte yemek yiyen Avkıran, çekimlerden fırsat buldukça arkadaşları ile vakit geçirdiğini dile getirdi.

Çekimlere tüm hızıyla start verildiğini ve setlere dönmenin kendisine iyi geldiğini söyleyen Avkıran'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.