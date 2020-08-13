Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen ‘Çukur’ için hazırlıklar devam ediyor.

Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

‘Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de ekrana gelecek!