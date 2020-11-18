Mustafa Aksakallı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İş adamı Mustafa Aksakallı İzmir ve çevresindeki işletmeleriyle tanınıyor.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

İzmirli işadamı Mustafa Aksakallı, İzmir ve çevrelerinde birçok işletmenin sahibidir. Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor.