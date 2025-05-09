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        Haberler Müzik Müslüm Gürses sürprizli bir marş

        Müslüm Gürses sürprizli bir marş

        Galatasaray'ın 5'inci yıldız hedefi için, Müslüm Gürses'in Galatasaray'a özel saklı kayıtları, Cengiz Erdem, Tarık İster ve Zeyysıla işbirliğiyle yeni bir projeye dönüştürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 20:51 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:01
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        Müslüm Gürses sürprizli bir marş
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        Tarihini zaferlerle yazan Galatasaray için hazırlanan yeni marş, kulübün 5'inci yıldız yolculuğundaki coşkuyu doruğa taşıyor. Efsane sanatçı Müslüm Gürses’in Galatasaray’a özel olarak seslendirdiği saklı kayıtlar, Cengiz Erdem ve Tarık İster prodüktörlüğünde ve alternatif müziğin dikkat çeken ismi Zeyysıla’nın ortak projesiyle hayat buldu. Taraftarın enerjisiyle birleşen bu özel kayıt, marşa dönüştü ve bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu!

        Bu marş, sadece bir şarkı değil; Galatasaray’ın tutkusunun, tarihinin ve büyük yürüyüşünün sesi. Tribünlerde, kutlamalarda, zafer anlarında Galatasaraylıların yüreğini titretecek!

        'Canım da Sensin Cimbombom (5 Yıldız Aşkına)' Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

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        #Müslüm Gürses
        #galatasaray

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