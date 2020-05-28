Muşlu besicilerin yaylalara dönüş yolculuğu başladı

AA

Sonbaharda Diyarbakır'ın Hane ilçesinde kiraladıkları yaylaya giden Muşlu besiciler, burada 6 ay kaldıktan sonra Muş yaylalarının yolunu tuttu. 20 gün süren zorlu yolculuğun ardından Üçevler Bölgesindeki yaylalara ulaşan besiciler, konaklayacakları alanlara çadır kurdu.

Besici Ebedin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayında 600 koyunuyla Diyarbakır'ın Hani ilçesine giderek hayvanlarına burada baktığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla 20 günlük yolculuğun ardından Muş'a ulaştıklarını anlatan Özdemir, "Besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvancılık yapmak zor ama tek geçim kaynağımız. Bu nedenle zorluklara katlamak zorundayız. Muş'ta kışın çok fazla kar yağdığı için hayvanlarımıza yaklaşık 6 ay ot ve saman vermek zorunda kalıyoruz. Biz de hayvanlarımızı sıcak bölgelere götürüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi yazın hayvancılık açısından çok elverişli ancak kışın şartlar çok zor. Yolculukta geceleri dinleniyor, gündüzleri de sürekli yürüyorduk."

Çoban Arda Özdemir de Diyarbakır'da sıcaklığın artmasıyla Muş'a dönüş yaptıklarını belirterek, kentte yüksek rakımlı bazı yaylaların Mayıs ayına rağmen karla kaplı olduğunu dile getirdi.