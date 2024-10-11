Muslera, Uruguay'a dönebilir!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sezon sonunda Uruguay'a dönebilir. Yaklaşık bir sene önce birkaç arkadaşıyla ülkesinden kulüp satın alan deneyimli file bekçisi Uruguay'a yerleşmenin planlarını da yapıyor
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2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, Uruguay'a dönme planlarını yapıyor.
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2023 yılında bir konsorsiyumla birlikte Sportivo Bella Italia'ya yatırım yapan Muslera, sezon sonunda ülkesine dönebilir.
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Uruguay'da 3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella Italia'ya yaklaşık 1 milyon Dolarlık yatırım yapan 38 yaşındaki kalecinin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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Kulübe ait bir spor kompleksi inşa etmekte olan konsorsiyumun başında şu anda Muslera'nın yakın arkadaşı Rodrigo Lubetkin bulunuyor.
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Muslera'nın futbolu bıraktıktan sonra ülkesine dönerek kulübün başına geçeceği belirtiliyor.
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Uruguaylı file bekçisi daha önce futbolu ülkesinde bırakmak istediğini dile getirmişti.
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Sezona Young Boys ve Beşiktaş yenilgileriyle başlayan Galatasaray'da kaptan Muslera da sert şekilde eleştirilmiş; Kasımpaşa maçından sonra yaptığı 'kum saati' paylaşımı ise ayrılık sinyali olarak yorumlanmıştı.