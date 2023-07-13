Muslera'dan Icardi ve Arda GÜler sözleri

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken, Mauro Icardi ve Arda Güler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fernando Muslera'nın sözlerinden satır başları şöyle:

"2011'de geldiğimde şampiyonluklar için geldiğimi söyledim. 15 tane kupa oldu. Seçemem hiçbirini. Hepsi birbirinden değerli. Bir sürü zorlukla mücadele ediyorsunuz. İyi anlarınız, kötü anlarınız oluyor. Hepsini birlikte seçmem gerektiğini düşünüyorum."

"Galatasaray tarihi olan ve çok köklü bir kulüp. Her zaman burada kalmak istedim"

"Erden Bey ve Dursun Bey çok büyük değişiklik getirdi. Takım çok güçlendi. Yurt dışında da hedeflerimiz var. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Bunu sürekli göstermemiz gerekiyor. Geçen sene de çok önemli transferler yapıldı. Bu sene de yapılacak. Hem saha içinde hem de saha dışında bize çok şey katacaklarına inanıyorum"

REKLAM "Lucas (Torreira) ile milli takımdan da arkadaşız. Eskiden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Mauro da komşu ülkemizden. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Onun geleceği ile ilgili haberler de var. Tekrar burada arkadaşlığımızı sürdüreceğiz" "Okan devam eder diye düşünüyordum. Yaşından dolayı daha fazla beklemedi, onu anlıyorum. Birçok iyi kaleci var Türkiye'de, Günay da bunlardan birisi. Birisini diğerinden ayıramam. Altyapıda da çok iyi kalecilerimiz var. Berk, Jankat, Batuhan var. Onlar da çok iyi kaleciler. Hep birlikte bu forma için mücadele ediyoruz şu anda."

"37 yaşındayım, son 2-3 yılda üst üste sakatlıklar yaşadım. Bunlar çok büyük sakatlıklar. Her seferinde güçlü bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Ailem çok destek oluyor. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Mental olarak güçlü olmak gerekiyor. Hızlı bir şekilde geri dönüyorum." "Antrenörlük planım yok. Fizik olarak çok iyiyim. Fiziğim elverdiğince devam etmek istiyorum. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Zaman geçtikçe göreceğiz." REKLAM

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi... "Çok gurur duydum ben. Bu yaşında Real Madrid'e gitmesi çalışmasıyla da ilgili. Sahada izlemeyi de seviyorum. Kulübü ve kendisi adına da mutlu oldum. Aynı zamanda kendi yaşındaki çocuklara örnek de." Fernando Muslera ile kısa kısa... Galatasaray kariyerinde en mutlu olduğun an? - İlk şampiyonluk. En çok üzüldüğün an? - Çok zor zamanlar olabiliyor ama herhalde 13. bitirdiğimiz 21-22 sezonu diyebilirim. Boş vakitlerinde ne yapıyor? - Ailemle ve arkadaşlarımla kaliteli vakit geçiriyorum.

En sevdiği Türk yemeği hangisi? - Bursa'ya gittiğimiz zaman çok mutlu oluyorum. İskender benim gözümde en güzel yemek. Bizim ligimizde mücadele etmedikleri için çok üzgünüm. Taraftarlara Türkçe mesaj vermek ister mi? - Türkçe anlıyorum, çok şeyi anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. İspanyolca söyleyeyim; En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu forma için çok kupa kazanmaya devam edeceğiz. Taraftarımız arkamızda olacak ve bu forma için her zaman mücadele edeceğiz.