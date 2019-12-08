Müşfik ne demek? Müşfik kelimesinin anlamı ne? soruları kelimenin anlamını merak edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle eski metinlerde geçen müşfik kelimesi için TDK ne diyor? İşte müşfik ile ilgili ayrıntılar...

MÜŞFİK NE DEMEK?

Arapça kökenli ve sıfat olarak kullanılan müşfik kelimesi; sevecen anlamına geliyor.

TDK müşfik kelimesi için Ömer Seyfettin'den şu örneği veriyor:

"Annem müşfik aferinlerle saçlarımı okşadı." - Ömer Seyfettin