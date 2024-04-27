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        Haberler Gündem Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?

        Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevden ayrılmasının ardından İYİ Parti, yeni Genel Başkanı seçimi için 5'inci Olağanüstü Genel Kurulu'na gitti. 4 adaylı geçen seçimi Müsavat Dervişoğlu kazandı. Yaşanan bu gelişme, "Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?" sorularını beraberinde getirdi. İşte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:12
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        • 1

          İYİ Parti, 5'inci Olağanüstü Genel Kurulu seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkan belli oldu. İYİ Parti'de yapılan 3. tur seçimlerinde Müsavat Dervişoğlu 611 oy alarak, partinin yeni genel başkanı oldu. Peki, "Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?" İşte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun biyografisi...

        • 2

          İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

          Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu, İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askerî darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

          Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi. 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başlayan siyasi yöneticilik hayatını, 1987–1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi ve daha sonra 1988'de de Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam ettirdi. 1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Daha sonra yine Türkeş tarafından MÇP İzmir İl Teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir’e gönderildi.

        • 3

          2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur. 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. dönem İzmir milletvekilidir. 1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

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