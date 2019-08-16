Müşahede ne demek? Müşahede sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı Müşahede mi, müşahade mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

MÜŞAHEDE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müşahede şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "müşahade" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "müşahede"dir.

MÜŞAHEDE NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "görme, gözlem" olan müşahede, Arapça kökenlidir.