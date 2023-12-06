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        Haberler Gündem Güncel Musa ve Vedihan'ın suçlamaları bitmiyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Musa ve Vedihan'ın suçlamaları bitmiyor

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Musa ve karısı Vediha'nın büyük yüzleşmesi yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:22
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        Musa ve Vedihan'ın suçlamaları bitmiyor
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        Musa ve Vediha birbirlerini ihanetle suçladı, stüdyoda gergin anlar yaşandı. Musa’nın sosyal medya hesabı üzerinden başka kadınlarla konuştuğunu ve bu yazışmaları yakaladığını belirten Vediha, evliliklerinin Musa yüzünden bittiğini aktardı.

        Musa ise Vediha’nın sosyal medya üzerinden erkeklerle tanıştığı ve sevgilisiyle fotoğrafını kendisine attığı iddiasını sürdürdü. Fotoğraftaki adamın amcasının oğlu olmadığını kabul eden Vediha, İlyas’la sevgili olduğunu itiraf etti.

        İlyas’la, Musa evden ayrıldıktan sonra tanıştığını söyleyen Vediha, Musa’nın kendisine şiddet uyguladığını, onu mağdur ettiğini kaydetti. Vediha 20 Kasım’da evden ayrıldıktan sonra İlyas’ın yanına gittiğini, Musa’dan korktuğu için bu gerçeği sakladığını anlattı.

        Musa, Vediha’nın giderken evdeki 6 çeyrek ve 46 gram altınını götürdüğünü, yerine sahte altın koyduğunu iddia etti. Musa’nın iddialarını şiddetle reddeden Vediha, Musa’yı yalancılıkla suçladı. Vediha’nın kendisini defalarca aradığını söyleyen Musa’ya karşılık Vediha, kendisini arayanın Musa olduğunu, barışmak için yalvardığını belirtti. Musa ise “Ben Vediha’ya barışalım desem, hemen gelir” dedi. Vediha ise İlyas’ı sevdiğini kaydetti. Vediha ve Musa’nın Türkiye’nin konuştuğu yüzleşmesi Show TV ekranlarında devam edecek.

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