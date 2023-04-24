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Musa Uzunlar, 'Aile'ye dahil oluyor

SHOW TV'nin her hafta salı günü izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi ‘Aile’nin etkileyici oyuncu kadrosuna yeni bir usta isim daha dâhil oldu. Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerde başarılı oyunculuğuyla alkışları toplayan usta oyuncu Musa Uzunlar, ‘Aile’nin kadrosuna katıldı

Giriş: 24.04.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Musa Uzunlar, 'Aile'ye dahil oluyor
'Aile'ye usta bir isim dahil oluyor
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizilerinden 'Aile'nin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir usta isim daha eklendi.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolleri paylaştığı; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in kadrosunda yer aldığı ‘Aile’de hikâye giderek derinleşiyor.

'Aile'ye önümüzdeki bölümlerde ‘İlyas’ karakteri olarak girecek olan Musa Uzunlar’ın hikâyenin gidişatına nasıl yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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