Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, ​507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.