Kaza, akşam saatlerinde Karasu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ocak ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ve kara yolunda antrenman yaptığı öğrenilen milli atlet İbrahim Karateker'e (18),plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarparak kaçtı.
Çarpmanın şiddetiyle vücudunda ezik ve zedelenmeler meydana gelen Karateker, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan İbrahim Karateker bir süre sonra taburcu edilerek evine gönderildi. DHA'nın haberine göre; polis, milli atleti hastanelik eden sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.
"BİR AY KOŞAMAYACAĞIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"
Fenerbahçe'nin sporcusu olan milli atlet Karateker, her şeyin bir anda olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Her akşam olduğu gibi kent merkezinde koşuyordum. Kaldırıma sıfır koşuyordum. Karasu Köprüsü yakınlarına geldiğimde ne olduğunu anlamadan hızla gelen bir otomobil bana çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin aynası kırıldı. Her yerim çok ağrıyor. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede bir müddet gözetim altında tutulduktan sona taburcu edildim. İki hafta önce İstanbul’da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci olmuştum. 2021’in Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyordum. Şimdi yaklaşık bir ay koşamayacağım. Çok üzgünüm."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!