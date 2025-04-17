Öğrenci Berat Hamza Aydoğdu ise "Kırmızı ışıkta durmamız, sarı ışıkta hazırlanmamız ve yeşil ışıkta geçmemiz gerekiyor, bunları uygulamalı öğrendik. Levhaların anlamını öğrendik. Hızlı ve uykusuz şekilde araba kullanmamalıyız, kullanırsak kaza yapabiliriz. Tüm bunlar burada anlatıldı" diye konuştu.

Öğrencilerden Hayal Sönmez de "Trafik sınıfımız çok güzel. Burada levhaları öğrendik. Uykusuzken veya telefonla konuşurken araba kullanmamamız gerektiğini öğrendik. Bazı kuralları uygulamalı gördük." ifadelerini kullandı.