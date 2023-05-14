Muş Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Muş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Muş başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Muş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Muş seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Muş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 79.38 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:16 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 59.1 oldu. Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 59.711 oyla yüzde 53.64 - Recep Tayyip Erdoğan: 49.152 oyla yüzde 44.15 - Sinan Oğan: 2.068 oyla yüzde 1.86 - Muharrem İnce: 396 oyla yüzde 0.36 oy aldı.



Muş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 59.711 oyla yüzde 53.64Recep Tayyip Erdoğan: 49.152 oyla yüzde 44.15Sinan Oğan: 2.068 oyla yüzde 1.86Muharrem İnce: 396 oyla yüzde 0.36

Muş Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 78.00 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:16 itibarıyla yüzde 56 oranında açıldı. 2023 Muş milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 47.124 oyla yüzde 46 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 46.938 oyla yüzde 45.81 - Millet İttifakı: 6.148 oyla yüzde 6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 478 oyla yüzde 0.46 - Ata İttifakı: 125 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 21:16 itibarıyla 2023 Muş milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 47.124 oyla yüzde 46Emek ve Özgürlük İttifakı: 46.938 oyla yüzde 45.81Millet İttifakı: 6.148 oyla yüzde 6Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 478 oyla yüzde 0.46Ata İttifakı: 125 oyla yüzde 0.12YEŞİL SOL: 46.938 oyla yüzde 45.81AK Parti: 24.270 oyla yüzde 23.69MHP: 18.911 oyla yüzde 18.46İYİ Parti: 6.148 oyla yüzde 6.00YENİDEN REFAH: 3.502 oyla yüzde 3.42BBP: 441 oyla yüzde 0.43SOL PARTI: 399 oyla yüzde 0.39MEMLEKET: 351 oyla yüzde 0.34ANAP: 152 oyla yüzde 0.15AP: 125 oyla yüzde 0.12HAKPAR: 105 oyla yüzde 0.10MP: 74 oyla yüzde 0.07GENÇ: 72 oyla yüzde 0.07GBP: 72 oyla yüzde 0.07TKP: 66 oyla yüzde 0.06HKP: 59 oyla yüzde 0.06YP: 26 oyla yüzde 0.03TKH: 13 oyla yüzde 0.01CHP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00