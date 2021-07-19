90 yaşındaki Kore gazisi Kaya, öğrencilerle buluştu

AA

Yeşilce Mahallesi İlk ve Ortaokulunca düzenlenen "Tarih Söyleşileri" programı kapsamında 7 çocuk ve 45 torun sahibi Kaya, öğrencilerle 1950'deki askerlik anılarını paylaştı, sorularını yanıtladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telafide Bende Varım" programı kapsamında 2 aylık yaz tatili sürecinde çocukların eğitimde eksik kalan yönlerini gidermek için çaba sarf ettiklerini söyledi.Okul yöneticileri ve öğretmenlerin çabalarıyla "Tarih Söyleşileri" etkinliği adı altında Kore Gazisi Kaya'yı çocuklarla buluşturduklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Burada aslında sözlü bir tarih çalıştayı yapıldı. Okulumuzun bahçesinde, çocuklarımız Kore gazimizle sohbet etti. Burada asıl amacımız her Türk vatandaşına devlet tarafından verilen görevi aksatmadan, gözünü kırpmadan yerine getirmesi olayıdır. Bizim amacımız sonraki kuşaklara düşen görevleri, yeri ve zamanı geldikçe gözünü kırpmadan yerine getirmeleri hususunda çocuklarımızı bilinçlendirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."8. sınıf öğrencisi Eymen Azbay de Kaya'nın askerlik anılarını anlattığını ifade ederek, "Ondan çok iyi tavsiyeler aldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bir daha olsa bir daha yeniden dinleriz." dedi.