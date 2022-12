Senaryo yazılmadan önce fikir oluşumunda da konuşmalar, tartışmalar yaşanmıştır. Ali Tanrıverdi: Tabii ki… Fikir aşaması için bir önceki yıldan da 3 ay çaldık. Baktığımız zaman aslında fikirden perdeye kadar olan 1 - 1,5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Murat Şeker: Her anında bizim bir eşlikçimiz oluyor. İlk başta Ali ile oturup fikir yazmaya başlıyoruz. Sonra yazdıklarımızı oyuncularla, teknik ekiple paylaşıyoruz. Onların yorumları ve geri dönüşlerine göre yeniden yazım yaparsak, yapıyoruz. O sırada bizim aklımıza yeni bir şeyler de gelebiliyor. Mesela gecenin bir vakti, “Dur, hemen not alayım” veya gece 3’te de olsa “Ali’ye mesaj atayım da sabah uyanınca görsün, aklıma şu geldi, şurada şöyle bir şey yaptık ama aslında orada bir boşluk var. Onu böyle yapmamız lazım diyorum. Aynı şekilde Ali de öyle… Ali Tanrıverdi: Ya da setteyken hiç ortada yokken bir oyuncu geliyor. Bu filmde olduğu gibi bir oyuncu arkadaşımız geldi, yardımcı oyuncu... Murat ağabey ile bir araya geldik ve senaryoda olmayan sahneler çekip filme küçük bir hikâye daha ekledik. Bizim için süreç aslında hiç bitmiyor. “Ne yaparız?” diye sürekli devam ediyor.

Pandemi şartlarının tamamen kalkmadığı dönemde en çok izlenen film, 5.484.798 Kişiyle ‘Bergen’ olmuştu. Bu filmin gişe rakamı sizlere neler anlattı? Murat Şeker: Nereye yönelim olduğunu gösteriyor. Aslında ‘Bergen’ ekstra bir olgu. Bazı filmler olgusal, yani özel. O yüzden genel eğilimi temsil etmez. ‘Müslüm’ de öyleydi. Bu spesifik kişilerle ilgili. Sevilen sanatçıların dram ve melodramatik yaşam öyküleri... Şu an gözüken daha genç bir izleyici kitlesi var. Hatta çocuk izleyiciler şu an sinemalarda.

Evet, çocuklara yönelik filmler çok izleniyor. Murat Şeker: Daha lokomotif olmuş durumdalar. Özellikle TRT Çocuk’tan gelen bazı çizgi filmlerin de devamı var. Sadece Amerikan ‘Marvel’ serisinin çizgi kahramanları veya büyük çocuklar için macera filmleri değil. Aynı zamanda Türkiye'de üretilen, aile olarak izlenecek çocuk filmleri de iş yapıyor. Yerli ve yabancı kulvarda şu anki lokomotif aslında bu filmler. ‘Çakallarla Dans 6' da kendine has yeri olan bir film. Aslında bizle beraber bütün sektör de bu filmin nasıl performans göstereceğini bekliyor. Çünkü o da çok şey anlatacak. Ali Tanrıverdi: Filmi olup vizyona çıkmak isteyenler, “Dur bakalım, bekleyelim”, “Dur, sinemaya yapmayalım o zaman” diyenler dâhil herkesin gözü ‘Çakallarla Dans 6'da. Murat Şeker: Bizim durduğumuz yer şurası; bütün kazandıklarımızı Türk sinemasının bir parçası olarak kazandık. Kaybedeceksek de yine burada kaybetme yanlısıyız. Dolayısıyla elimizden geldiğince sinema salonlarında izleyicilerimizle, halkımızla buluşmak için var gücümüzle çalışacağız. Filmimizin yapısını, niteliğini, bütçesini tabii ki gişedeki karşılığı belirler. Yani iki sene sonra baktık olmuyor, o zaman sanat filmi yaparız. Önemli olan derdimizi anlatmak. Sanat filmi yapsam da, düşük bütçeli yapsam da bunalım filmi yapmam. Ali Tanrıverdi: Herkesin film çıkarırken para harcamaktan korktuğu dönemde, sonuncusu ne olacak bilmiyorum ama hem hikâyeyi, hem prodüksiyonu büyüttük. izleyicilerimize karşı sorumluluğumuz var. Her şey küçülürken biz mevzuyu daha da büyütmeyi tercih ettik. Bu kumar manasında bir şey değil, sadece izleyiciye olan saygımız. Ben izleyicimizin, gösterdiğimiz saygının karşılığı olarak bsevgi sunacağına yürekten inanıyorum.

"BİLETTE PAHALILIK YOK"

O halde sinemanın diğer eğlence unsurlarına göre daha ucuz olduğu görüşüne katılıyorsunuz?

Murat Şeker: Evet… Mesela tiyatrolar dolu. Tiyatrolarda 250 - 300 lira bilet fiyatları var. Konserler 300 - 400 lira. Sinema bileti 50’ye de var 75’e de var. Ayrıca bir filmi en pahalı, en lüks bir sinema salonunda izlemek zorunda değilsiniz. Bizim film, Türkiye’de neredeyse 600 - 700 kopya girecek. Her yerde olacak. Artık kötü sinema salonu da kalmadı. Eskiden hakikaten çok sevdiğimiz bir sinema salonu olan Alkazar Sineması vardı ama tuvaletin yeri o kadar yanlıştı ki... Arada - sırada lodos ters esti miydi kokudan duramazdın. Ben orada yüzlerce film seyrettim. Emek Sineması’nın koltukları artık sallanıyordu. Rahat oturamıyordun, sırtına batıyordu. Hayatımda izlediğim filmlerin yarısını Emek Sineması'nda izledim. O yüzden kuyruk sokumumdan ameliyat olmuştum… Şu an rahat ama...

Ali Tanrıverdi: Mevzu şu an nerede değişiyor biliyor musun? Murat ağabeyin dediği enflasyon etkisinde. Bundan 3 - 4 sene önce bir sinema bileti ücreti, iki kahve parasıydı. Şimdi de aslında dışarda içtiğin iki kahve parası. Sinemada değişen şey şu oldu; sinemaya çoğunlukla giden kitle 18 - 35 yaş arası. Tam oranını söyleyemem ama daha çok beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışan kesim. Bundan birkaç sene önce çalışan bir insanın hafta sonu AVM’ye girip bütün ihtiyaçlarını çözeceği bir atmosfer vardı. Sineması, yemeği vs… Pahalılık şurada; sinemadan çıktığında ya da öncesinde, biletin yanına iliştirdiğin hazır yemek bile iki kişi için 70 - 80 liraya çözülürken o para şu an 200 - 250 lira.

Murat Şeker: Ali ile aramızdaki yaş farkının getirdiği bir şey oldu. Ali; hazır yemek yiyor, ben yemiyorum. Çünkü annemiz sinemaya giderken de maça giderken de sandviçimizi yapardı. Babamla bir gün maça gittik. Polis “İçeri portakalla giremezsiniz” dedi. Babam da “Niye? Hep giriyoruz” dedi. Polis, “Artık yasak”, babam “Niye?” dedi. Polis de “Sahaya atarsınız”, babam, “Ben portakalı Bakırköy’den buraya getirmişim, oturacağım, yiyeceğim” dedi. “Atarsın, atmazsın” derken biz portakalı soyup orada yedik. Yanımızda kardeşim Uğur da vardı. Ben o zaman 10 - 12 yaşımdayım, Uğur da 6… İçinde sinema aşkı, film seyretme aşkı varsa evinde sandviçini yap, gel otur filmini seyret. Hep bahaneler... Bu, yaşadığımız bu ekonomik krizdeki yüzleşme. Bizim yaş grubu yokluktan öte yoksunluğa alışık. Çocukluğumuz iki ayakkabıyla geçerdi. Şimdi herkes her şeye alıştı. Ona da alışılıyor. “Sinema pahalı, 70 lira verilir mi?” diyorlar. Bir kahvenin yanına tatlı alıyorsun zaten 70 - 80 lira veriyorsun. Yani bu filmler o kadar da mı etmiyor? O kadar mı değeri yok?