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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Murat Özkaya'dan Ertuğrul Doğan sözleri - Futbol Haberleri

        Murat Özkaya'dan Ertuğrul Doğan sözleri

        Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan'ın Anadolu takımlarının sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:31
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        Murat Özkaya'dan Ertuğrul Doğan sözleri!
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        Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu yeni başkan seçmek için bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK GÜZEL BİR KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI VARDI"

        Gün geçtikçe birbirine bağlı kulüpler gördüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Özkaya, "Birbirini destekleyen, aynı noktada buluşan, rekabeti ve birlikteliğin daha doğru olduğunu hisseden kişiler olarak Türk futboluna katkı sağlamak isteyen kulüp başkanlarıyla bir araya geldik. Kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Çok güzel bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz ve basın önündeki atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı ve bir adayı belirlerken bile ortak hareket edebildiğimizi bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZ ZAMAN FUTBOLA DAHA FAZLA FAYDA SAĞLAYABİLİRİZ"

        Sadece birlikte hareket ederek Türk futbolunu geliştirebileceklerini söyleyen Özkaya, "Aslında kulüpler birbirinin tamamı, birlikte hareket ettiğimiz zaman futbola daha fazla fayda sağlayabiliriz. Bunun için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Seyircileri tribünlere çekmemiz için kavganın değil, birlikteliğin daha önemli olduğunu ve toplantıda birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

        "ERTUĞRUL DOĞAN'IN ANADOLU TAKIMLARININ SORUNLARIYLA DAHA FAZLA İLGİLENECEĞİNE İNANIYORUZ"

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın başkan olmasıyla ilgili de konuşan Özkaya, "Tabii ki yardımcıları olacaktır. Anadolu’nun abisi olan Trabzonspor ile birlikte Anadolu takımları olgusunu daha ileri taşıyacağını ve onların sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

        "BİRBİRİMİZLE REKABETİ PARANIN ÜZERİNDE GÖRÜRSEK, BU İŞTE BAŞARILI OLAMAYIZ"

        Türkiye’de futbolculara fazla maaşlar verildiğini dile getiren Başkan Özkaya, "Biliyorsunuz Arda Turan kardeşimiz dünyanın sayılı takımlarından birine transfer oldu. Burada gördüğümüz, biz Türkiye’de oyunculara verdiğimiz paralar bellidir. Savaşın olduğu bir ülkede bile futbolcuların aldığı paraları görünce biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Lütfen doğruyu bulmamız için bize yardımcı olun. Bizim size ihtiyacımız var. Birbirimizle rekabeti paranın üzerinden görürsek bu işte başarılı olamayız. Federasyonun başlattığı uygulama çok değerlidir. Genç oyunculara daha çok şans verebilmek ve onların başarılı futbolcu olabileceğini bilmek gerekiyor. Bunun içinde onlara bu süreyi tanımak gerekiyor. Federasyonda bunu sağladığı için onlara teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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