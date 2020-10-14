Murat Övüç 1968 doğumludur. Aslen Vanlı olan Murat Övüç, 5 kardeşten en küçüğüdür. Sosyal medyada Övüç'ün öldüğü iddia edilmesi üzerine Murat Övüç gündem oldu.

Murat Övüç'ün öldüğü iddia edilmesinin ardından Murat Övüç gündem oldu. Murat Övüç sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Peki Murat Övüç kimdir? İşte detaylar...

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da doğmuştur. Vanlı bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelen Övüç yaptığı paylaşımlar ve söylemleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü okumuştur. Sosyal medya fenomeni olmadan önce tarot falı baktığı ve yaşam koçluğu yaptığı biliniyor. Birçok ünlü isim de Övüç'ün o dönem müşterisiydi.

6 yıl süren bir evlilik yapmış olan Murat Övüç'ün bu evlilikten Burakcan adında bir oğlu bulunuyor.

Ünlü fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi. Şimdilerde çeşitli mekanlarda sahne alıyor.