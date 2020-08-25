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Şarkıcı Murat Kurşun, karantina sürecinde verdiği sözü tuttu. Kurşun, önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftin toplu düğün töreninde orkestrası ile birlikte ücretsiz konser verdi. Etkinliğe iş, sanat ve spor dünyasının renkli isimleri de katılarak, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Bazı çiftlerin de özel isteği üzerine nikah şahitliğini de yapan Kurşun, "Bizim için aylardır büyük özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımızı eğlendirmek ve mutlu etmek için her zaman elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.