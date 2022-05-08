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Murat Evgin ve Meyra'dan 'Canım Annem'

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, 'Canım Annem' isimli yeni şarkısında Meyra ile düet yaptı. İkili, duyularını "Bu şarkı nesilden nesile tüm annelere armağan olsun" sözleriyle dile getirdi

08.05.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Evgin ve Meyra'dan 'Canım Annem'
Murat Evgin ve Meyra'dan 'Canım Annem'
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HABERTURK.COM

Türk pop müziğin duayen ismi Erol Evgin'in oğlu söz yazarı ve besteci Murat Evgin, 'Canım annem' isimli yeni şarkısını Meyra ile seslendirdi.

İkil, sözü, müziği ve düzenlemesi Murat Evgin'e ait olan 'Canım Annem' isimli şarkının video klibi için birlikte kamera karşısına geçtiler.

Anneler Günü armağanı olarak Murat Evgin'in YouTube kanalından müzikseverlerle buluşan 'Canım Annem'in video klibini Evgin ve Meyra; "Bu şarkı nesilden nesile tüm annelere armağan olsun." sözleriyle, duyurdular.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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