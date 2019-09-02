Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşan Dalkılıç'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dalkılıç yaptığı paylaşımda, "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." ifadelerini kullandı.