Ünlü popçu Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından kendisi için son derece özel ve anlamlı bir paylaşımda bulundu.

84 yaşına giren büyükannesinin doğum günü pastasının mumlarını üflerken çektiği karesini yayınlayan şarkıcı, "Aşkımmm çok yaşa" notuyla da duygularını belli etti.