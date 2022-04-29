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Murat Dalkılıç: Bizim neden bu hazırlıktan haberimiz yok?

Yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş çifti, önceki akşam objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı. Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorusuna, "Bizim neden haberimiz yok bu hazırlıktan?" yanıtını verdi

29.04.2022 - 08:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği ve 5 haftada çekimleri tamamlanan polisiye-komedi türündeki "Aynasız Haluk" adlı filmin galası gerçekleştirildi.

    Geceye katılan Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş çifti, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "FİLME MÜZİĞİMLE DESTEK VERDİM"

    Filmi çok merak ettiğini dile getiren Dalkılıç, "İlk filmimde Tolgahan ile beraber oynadık. Bu filmde de müziğim ile destek verdim. Benim şarkımı bu filme göre yorumladım." diye konuştu.

  • "TEKLİFLER GELİYOR"

    Muhabirlerin, "Sitare Hanım ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Murat Dalkılıç, "Teklifler geliyor ama bakalım... Neden olmasın? Sitare de, ben de oynamak isteriz. Reklam teklifi de geliyor bazen, düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

  • "BİZİM NEDEN HABERİMİZ YOK BU HAZIRLIKTAN?"

    Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı. Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorusunu da cevapladı. Dalkılıç, "Bizim neden haberimiz yok bu hazırlıktan?" diyerek, gülümsedi. Çift, ardından sinema salonuna giriş yaptı.

  • "İMZAYA BAĞLI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

    Dalkılıç, daha önce de, "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ben birisiyle bir imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var, her şey yolunda. Evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum." yanıtını vermişti.

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