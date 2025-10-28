Habertürk
        Haberler Magazin Murat Dalkılıç: Ameliyat olmadım - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Ameliyat olmadım

        Murat Dalkılıç'tan burun estetiği iddialarına net yanıt; "Ameliyat olmadım. Son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti. Ocak ayında tekrardan ameliyat olacağım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 20:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:33
        "Ameliyat olmadım"
        Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen ve dışa doğru büyüyen burun kemikleri nedeniyle bugüne kadar tam 11 kez operasyon geçirmesiyle biliniyor. Son günlerde yeniden estetik olduğu yönündeki iddialar, Dalkılıç'ın yaptığı açıklamayla son buldu.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalkılıç, çıkan 'yeniden burun estetiği oldu' haberlerini yalanladı. Şarkıcı, son operasyonunun üzerinden yaklaşık 7-8 ay geçtiğini belirterek şunları kaydetti;

        "Çok haberler çıkmış, ameliyat olduğuma dair. Ama ameliyat olmadım arkadaşlar. Sanırım en son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti. Ocak ayında tekrar olacağım. Şu anda sürekli 'Nostril retainer' takıyorum ve bunu görüyorsunuz; çünkü burnumda nefes alamadığım için takıyorum. İki yıldır kullanıyorum. Sanırım ocak gibi yeni ameliyat olacağım. O zamana kadar takmaya devam edeceğim. Sonrasında da herhalde bu süreç bitecek gibi duruyor. Ama o zamana kadar çıkan haberlerde ‘ameliyat oldu’ denmesin diye bunu bir kez daha açıklamak istedim. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, çok tatlısınız. Geçecek inşallah, bekliyoruz biz de."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Murat Dalkılıç

