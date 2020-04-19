Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz gün yardımcısına mutfak alışverişi yaptırdı.

Tüm dünyaya yayılmaya devam eden salgına karşı maske ve eldiven takarak kurallara uyan Boz'un yardımcısı, şarkıcının siparişlerini aldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!