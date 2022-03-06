Murat Boz'dan 'Harbi Güzel'

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Sanatçı Murat Boz, 'Harbi Güzel' adlı yeni single çalışmasını yayınladı. Şarkının sözü ve müziğinde; Alper Narman'ın, Ozan Bayraşa'nın, Ömer Akkaya'nın, Mert Çodur'un, Reşit Özkaplan'ın ve Ali Barış Ata'nın düzenlemesinde ise Ozan Bayraşa'nın imzası bulunuyor.

Kendi kurduğu müzik şirketi Boz Prodüksiyon etiketiyle müzik severlerle buluşan 'Harbi Güzel', Murat Boz'un ilk işi oldu. Ünlü şarkıcı, bundan sonra tüm projelerini kendi müzik şirketinden çıkaracağı belirtildi.