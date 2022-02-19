HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANANI'

Yine geçen hafta gibi bu hafta da 'Bu şarkı yine nereden dilime dolandı benim?' diye sorguladığım ve sürekli kendimi dinlerken bulduğum parça hareketli. 'Bilmem Mi' şarkısıyla tanıdığımız 'Sefo' lakaplı Seyfullah Sağır'dan 'Affetim', neredeyse hiç dilimden düşmedi.

'Sefo'nun parçalarındaki ritm ve dans ettiren melodisi ilk dinlemede bile şarkıyı hafızalara kazımamıza neden oluyor bence. Bu yüzden 'Bilmem Mi'nin dilimden düşmesi uzun zamanımı almıştı.

Ayrıca 'Bilmem Mi'ye Meksikalı yıldız 'Reik' ile bir remix hazırlıyorlarmış, açıkçası çok merak ediyorum. Bence 'Sefo', bu işi gayet iyi yapıyor. Öyle olmasa neden evde durup dururken 'BİLMEM Mİİİİİ' ya da 'AFFETTİİİİİM' diye çıkışlarım olsun...