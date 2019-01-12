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Yaşanan bu olayların ardından eski imajına geri dönen Murat Başoğlu önceki gece geç saatlere kadar Bebek'teki bir barda eğlendi. Çıkışta kendisini bekleyen gazeteciler ile sohbet eden ve röportaj yapan Başoğlu adeta içini döktü.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre;Kendisini nasıl hissettiğini soran gazetecilere sunucu, “Bomba gibiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yaz sizlere süprizlerim olacak, ekranlara dönüyorum aynı zamanda Bodrum’da güzel şeyler yapacağım." dedi. Sözlerine kötü günler geçirdiğini söyleyerek devam eden Başoğlu “Herkes zor günler geçirebilir, ben de çok kötü günler geçirdim ama Allah'ın izini ile herşeyi atlattım. Güzel bir yıl yaşayacağım" dedi.
Sosyal medyada ve sosyal yaşantısında ölüm tehtidleri aldığı ve bunları çok kaale almadığını söyleyen Murat Başoğlu “Bazı haddini bilmezler tehdit ediyorlar ama adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar. Kimse öyle bir şeye cesaret edemez, benim adım Murat Başoğlu ben bastığım yerde ayak izimi bırakırım. Herkes aklını başına devşirecek hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Darp marp olayları da palavra benim hakkımda çıkan çoğu haberlerin hepsi yalan. Evlilikte bazen bunlar olabiliyor, eski eşimle konuşmuyorum ayrıca konuşup ne yapacağım. 14 yaşında bir oğlum var sadece oğlumu görüyorum. Herkes hata yapar herkesin yanlışları vardır önemli olan bu yanlışlardan dönüp hayata devam edebilmektir" dedi.
İnsanların kendisini çok sevdiğini söyleyen Murat Başoğlu “İnsanlar beni çok seviyor yemin ediyorum benim gerçek yüzümü herkes biliyor. Sosyal medyada herkes çok güzel yorumlar yapıyor. Herkes hata yapabilir Allah affetsin. Dimdik ayaktayım çok güzel dostlarım var herkes benim yanımda. Benim üzerime oynanan bir oyundu ve ben bütün mahkemelerden beraat ettim. Onun için 'o ya da başkası yaptı' demek istemiyorum" diyerek sözlerine devam etti.
Öte yandan yeni bir ilişki yaşamaya başladığını da söyleyen sunucu, "Ben bütün mahkemelerden beraat ettim, ben hep sustum. Benim hakkımda televizyonda ahkam kesenleri görücem. Ben hesabını bir tek eşime veririm onu da verdim zaren boşandık. Şimdi çok sevdiğim birisi var yeni bir ilişki denebilir evet gönül bu hayat birilerini karşınıza çıkarıyor, çok sevdiğim dostlarım da var çok keyifli bir hayatım var" dedi.
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