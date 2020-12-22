Murat Başaran ismi araştırılıyor. Bir dönemin popüler şarkıcılarından Murat Başaran kimdir? Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sundukları programa konuk olan Murat Başaran nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Başaran şarkıları...
MURAT BAŞARAN KİMDİR?
Ahmet Murat Başaran, ya da bilinen adıyla Murat Başaran 4 Haziran 1974'te Ankara'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.
Murat Başaran 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.
Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.
Albümleri
Azıcık Ucundan (1999)
Hadi Sende Kudur (2002)
Sana Ölürüm (2005)
İşte O Sensin (2013)
Single'ları
"Canın Sağolsun" (2008)
"Yaşamak Siyah Beyaz" (2016)
"Küsülmez Aşka" (2016)
"Haydi Türkiye!" (2016)
"Ya Ya Ya" (2017)
"Gizli Saklım" (2018)
"Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)
"Sabır" (2020)
"Bırakmam Seni" (feat. Ömür Gedik) (2020)
"Leyla" (2020)
Video klipleri
Azıcık Ucundan
Dert Değil
Başı Belalı Yar
Ya Ya Ya
Yok Canımın İçi
Seni Üzerler
Bir Öpücük Kesmez
Yetti Gari
Nankör
Sana Ölürüm
Değer Bilmezlere
Sarmaş Dolaş
Canın Sağolsun
Kader Bu
Sanadır Yar
Yıkılsın Meyhaneler
Vicdansız
Kara kilit
Mağrur
Alev Alev
İşte O Sensin
Gülümse Anne
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