Murat Başaran ismi araştırılıyor. Bir dönemin popüler şarkıcılarından Murat Başaran kimdir? Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sundukları programa konuk olan Murat Başaran nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Başaran şarkıları...

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Ahmet Murat Başaran, ya da bilinen adıyla Murat Başaran 4 Haziran 1974'te Ankara'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Murat Başaran 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.



Albümleri

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

İşte O Sensin (2013)

Single'ları

"Canın Sağolsun" (2008)

"Yaşamak Siyah Beyaz" (2016)

"Küsülmez Aşka" (2016)

"Haydi Türkiye!" (2016)

"Ya Ya Ya" (2017)

"Gizli Saklım" (2018)

"Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)

"Sabır" (2020)

"Bırakmam Seni" (feat. Ömür Gedik) (2020)

"Leyla" (2020)

Video klipleri

Azıcık Ucundan

Dert Değil

Başı Belalı Yar

Ya Ya Ya

Yok Canımın İçi

Seni Üzerler

Bir Öpücük Kesmez

Yetti Gari

Nankör

Sana Ölürüm

Değer Bilmezlere

Sarmaş Dolaş

Canın Sağolsun

Kader Bu

Sanadır Yar

Yıkılsın Meyhaneler

Vicdansız

Kara kilit

Mağrur

Alev Alev

İşte O Sensin

Gülümse Anne