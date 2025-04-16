Munzur'un bahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Muzaffer Akyüz de zengin floraya sahip Ovacık'ın, baharda açan çiçeklerle rengarenk olduğunu belirtti.

Akyüz, ilçede endemik çiçek türlerinin de bulunduğunu ifade ederek, "Burada nevruz ve çiğdemleri görüntüledik. Turistler de Ovacık'taki çiçeklere oldukça ilgi gösteriyor. Ben Pülümürlüyüm. O bölgede de çiçekler var ama buradaki gibi yoğunlukta değil. O yüzden Ovacık'ın çiçekleri farklı bir görsel şölen oluşturuyor. Bu güzellikleri görmek amacıyla Erzincan ve civar illerden buraya gelenler çok oluyor" diye konuştu.