Münir Özkul'un adına pul basıldı

PTT, çıkardığı pullarla Münir Özkul'a saygı duruşunda bulundu
19.08.2025
PTT, Münir Özkul'un 100'üncü doğum gününü 5 versiyonlu pulla kutladı.
15 Ağustos'ta çıkarılan pullarda Münir Özkul'un çeşitli filmlerde canlandırdığı karakterlere yer verilirken birinde ise Kel Hasan Efendi'nin kavuğuyla olan fotoğrafı yer alıyor.
Münir Özkul, 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Mahmut Hoca' karakteriyle efsaneleşti.
Münir Özkul, hayatını 5 Ocak 2018'de hayatını kaybetti.
