Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filminde, Münir Özkul'a Levent Can hayat verecek
Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.
Meltem Kaptan
Film, sadece Adile Naşit’in hikayesini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dönemin efsanevi figürlerine de saygı duruşunda bulunacak.
Levent Can
Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim de belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi. Levent Can rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.
Seda Bakan - Müjde Ar
'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.
'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI
1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.
Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.
1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.