Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.

Levent Can

Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim de belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi. Levent Can rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.