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        Muleka'ya İngiltere'den talip!

        Beşiktaş'ta beklentiyi karşılayamayan Jackson Muleka'ya İngiltere'den talip çıktı

        Ajanslar
        Giriş: 17.07.2023 - 19:43
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          Daily Mail'de yer alan habere göre; Blackburn, Muleka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

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          23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 4 milyon sterlin civarında olduğu belirtildi.

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          Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Standard Liege'den 3 milyon 350 bin euroya transfer ettiği Demokratik Kongolu oyuncu, siyah beyazlı forma ile geçen sezon çıktığı 32 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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          Muleka'nın Beşiktaş ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

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