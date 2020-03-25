Mukayese sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUKAYESE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mukayese şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mükayese, mukayase" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'mukayese'dir.

MUKAYESE SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama' anlamlarına gelen mukayese, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.